Ara tatil ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatilinin bitiş tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. 13 Kasım Cuma günü ise son ders zili çaldı ve eğitim yılının ilk ara tatili başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek?
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2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili başladı. Ara tatile başlayan öğrenciler bir yandan da ara tatilin biteceği ve okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalara başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek.
Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.
TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN ARA TATİL PAYLAŞIMI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.
Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."