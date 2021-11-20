Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil uzatılacak mı? İşte MEB 2021-2022 ara tatil takvimi
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline 15 Kasım itibariyle başlamıştı. Takvime göre, ara tatil süreci kısa bir süre sonra sona erecek. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil uzatılacak mı? İşte MEB 2021-2022 ara tatil takvimi
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, 15 Kasım 2021 tarihinden bu yana ara tatil sürecindeydi. 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan 9 günlük birinci dönem ara tatili, 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.