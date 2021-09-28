Ara tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili kaç gün? 2021 MEB 1., 2. dönem ara tatil ve yarıyıl tatili takvimi
Ara tatil ile okulların kapanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı akademik takviminde belirlendi. 6 Eylül tarihinde başlayan yüz yüze eğitim devam ederken, öğrenci ve veliler kasım ayında uygulanacak olan ilk ara tatil tarihine odaklandı. Geçtiğimiz senelerde uygulanmaya başlanan ara tatil dönemi bu yıl da 9 gün olarak geçerli olacak. Takvime göre kasım ara tatilinin ardından birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, 2021 MEB 1., 2. dönem ara tatil ve yarıyıl tatili takvimi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okulların ara tatil ile kapanacağı tarih eylül ayının son günleri ile gündeme geldi. Pandeminin ardından milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başladı. Kesintisiz olarak devam eden yüz yüze eğitim uygulanırken gözler kasım ara tatiline çevrildi. MEB iş takvimine göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
2
ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
3
Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
4
BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kentte 3 haftada yüz yüz eğitimin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini, vaka oranlarının çok düşük olduğunu bildirdi.
Türkiye genelinde de kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimin devam ettiğini dile getiren Özer, şunları söyledi:
"Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar. 6 Ağustos tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor. Süreci Sağlık Bakanlığıyla, Sağlık Bilim Kuruluyla, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde herhangi bir probleme mahal vermeden yürütüyoruz."
5
Bakan Özer, kısmi problem olan yerlerde, ilçelerde, beldelerde güçlendirme ya da yıkım nedeniyle kalabalık sınıfların bulunduğu yerlerde valiliklerin, il milli eğitim müdürlerinin sınıfların sayısını azaltmaya yönünde her türlü inisiyatifi kullandıklarını belirtti.
Antalya'daki devlet yatırım programlarını yeniden revize ettiklerini söyleyen Özer, "2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 308 milyon liralık okul yapım ve güçlendirme çalışmalarıyla ilgili Antalya'ya destek verdik, vermeye devam ediyoruz." dedi.