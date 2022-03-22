Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 1 haftalık tatilin başlangıç tarihi

Yılın ikinci ara tatil tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha bu yılın takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan ara tatil takvimi son günlerde araştırılmaya başlandı. Sömestr tatilini geride bırakan milyonlarca öğrenci, nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilin kaç gün süreceğini sorguluyor. Öğrencilerin yanı sıra tatil planı yapan veliler de ara tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren, MEB ara tatili hakkında tüm ayrıntılar...
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yakşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu.
Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021
İlk ara tatil: 15 Kasım 2021
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022
İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma