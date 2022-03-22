Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 1 haftalık tatilin başlangıç tarihi

Yılın ikinci ara tatil tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha bu yılın takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan ara tatil takvimi son günlerde araştırılmaya başlandı. Sömestr tatilini geride bırakan milyonlarca öğrenci, nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilin kaç gün süreceğini sorguluyor. Öğrencilerin yanı sıra tatil planı yapan veliler de ara tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren, MEB ara tatili hakkında tüm ayrıntılar...