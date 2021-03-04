Gündem Haber Giriş: 04 Mart 2021 - 11:31 | 04 Mart 2021 - 11:31

Ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mı? Nisan ara tatil tarihi araştırılıyor

İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Haziran'da başlayacak yaz tatilinin tarihinin yanı sıra nisan ayında tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mi?