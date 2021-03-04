Ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mı? Nisan ara tatil tarihi araştırılıyor
İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Haziran'da başlayacak yaz tatilinin tarihinin yanı sıra nisan ayında tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mi?
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2020-2021 eğitim öğretim sezonuna devam eden öğrenciler, mart ayının başlamasıyla birlikte ara tatil sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatilin, bu yarıyıl olup olmayacağını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı.
Dolayısı ile nisan ayında yeniden bir ara tatil olmayacak. MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.