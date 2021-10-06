Ara tatil ne zaman? 2021-2022 kasım ara tatili için geri sayım
Ara tatil tarihleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılına 6 Eylül tarihinde başladılar. Aşılama çalışmalarının ardından okullarda eğitim yüz yüze olarak başladı. Öğrenciler tüm kademelerde okullarına giderek eğitimlerine devam ediyorlar. Peki, kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte MEB tarafından yayımlanan takvime göre ilk ara tatil tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık olarak uygulanması şeklinde gerçekleştiriliyor. 2021-2022 yılının ilk ara tatili 15 Kasım’da başlayacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak tarihinde başlayacak.
2
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
3
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.