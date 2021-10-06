Ara tatil ne zaman? 2021-2022 kasım ara tatili için geri sayım

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık olarak uygulanması şeklinde gerçekleştiriliyor. 2021-2022 yılının ilk ara tatili 15 Kasım’da başlayacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak tarihinde başlayacak.