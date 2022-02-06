ARA TATİL NE ZAMAN? 2. Dönem nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte? MEB 2021-2022 tatil tarihleri

Nisan ara tatili tarihi, öne çıkan konuların başında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takvimine göre milyonlarca öğrenci nisan ayında yılın son tatiline girecekler. Yüz yüze eğitime 1 hafta ara veren okullar ara tatil sonrası yeniden eğitime başlayacak. Takvime göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Öte yandan yüz yüze eğitime yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. " dedi.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.