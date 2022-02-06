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ARA TATİL NE ZAMAN? 2. Dönem nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte? MEB 2021-2022 tatil tarihleri

#Ara Tatil#Meb#Okullar

Ara tatil ne zaman, sorusu 2. dönemin başlaması ile birlikte milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yarıyıl tatilini geride bırakan öğrenciler, 2. dönemde yüz yüze eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler. Yüz yüze eğitim ve ikinci dönemle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek" dedi. MEB takvimine göre nisan ara tatilinde bir hafta öğrenciler dinlenerek dönemin yorgunluğunu atabilecekler. Peki, 2. dönemde nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte? İşte, MEB ara tatil tarihi ile ilgili bilgiler.

1/4ARA TATİL NE ZAMAN 2. Dönem nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte MEB 2021-2022 tatil tarihleri

Nisan ara tatili tarihi, öne çıkan konuların başında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takvimine göre milyonlarca öğrenci nisan ayında yılın son tatiline girecekler. Yüz yüze eğitime 1 hafta ara veren okullar ara tatil sonrası yeniden eğitime başlayacak. Takvime göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Öte yandan yüz yüze eğitime yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. " dedi.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

3/4MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

4/4ARA TATİL NE ZAMAN 2. Dönem nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte MEB 2021-2022 tatil tarihleri

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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#Ara Tatil#Meb#Okullar