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Ara tatil ne zaman? 1 haftalık ara tatil hangi tarihte? MEB 2021-2022 2. dönem tatil takvimi

#Ara Tatil#Okul#Milli Eğitim Bakanlığı

Ara tatil tarihi, veli ve öğrenciler tarafından şubat ayının sonuna doğru gündeme gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takvimine göre ikinci döneme başlayan öğrenciler nisan ayında bir haftalık ara tatil dönemine girecekler. Yılın son ara tatilinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dinlenme fırsatı elde edecek. Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek" demişti. Peki, ara tatil ne zaman? 1 haftalık ara tatil hangi tarihte? İşte, MEB nisan ara tatili hakkında bilgiler.

1/4Ara tatil ne zaman 1 haftalık ara tatil hangi tarihte MEB 2021-2022 2. dönem tatil takvimi

Ara tatil ne zaman, sorusu 2. dönem devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Koronavirüsü nedeniyle bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitimin ilk dönemi 21 Ocak'ta karnelerin alınması ile tamamlandı. İkinci dönemde sözlü ve yazılı sınavlar devam ederken, tatil planlarına yön verecek olanlar bir yandan da 1 haftalık ara tatilin tarihine yoğunlaştı. Takvime göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

3/4MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

4/4Ara tatil ne zaman 1 haftalık ara tatil hangi tarihte MEB 2021-2022 2. dönem tatil takvimi

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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#Ara Tatil#Okul#Milli Eğitim Bakanlığı