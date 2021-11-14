Ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitecek? İşte MEB'den alınan bilgi
Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için başlayan ara tatil, 2021 yılının son tatil fırsatı olarak ciddi bir talep oluşturdu. Tatillerine devam eden eğitimciler ve öğrenciler, ara tatilin kaç gün süreceğini ve ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ara tatil devam ederken, sona ereceği tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, ara tatil sürecine girdi. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. İşte, ara tatilde son durum...
2
Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.
3
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
4
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.