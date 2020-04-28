Apple'ın gizli üssü şaşkına çeviriyor: Her şey paramparça!
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Apple'ın pek bllinmeyen, gözlerden ırak bir binası var. Bu üs içinde bakın neler oluyor?
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Apple'ın bu gizli üssünde her yer masmavi... Elbette bunun bir sebebi var! Gelin, sizi Apple'ın gizli üssüne götürelim...
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Dışarıdan binaya giriş yapmak istediğinizde herhangi bir tabela veya yazı bulunmuyor. Gerçekten de üssün nerede olduğunu önceden bilmeden ya da yardım almadan bulabilme şansınız yok.
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9 bin metrekarelik bir depo içinde dünyanın en ilginç robotu görev yapıyor. İsmi ise Daisy.
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Boyu 10 metreyi bulan Daisy, beş farklı kola sahip. Peki bu gizli üste ne yapıyor dersiniz?
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Telefon 'katili' Daisy'nin görevi 2012'den bugüne satışa sunulan iPhone modellerini parçalarına ayırmak. Evet burası bir üretim merkezi değil, parçalama merkezi...
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Sadece bir saat içinde 200 iPhone'u parçalarına ayırabilen Daisy, ürünü parçalarken içindeki parçalara hasar vermeden bunu yapıyor. Kamerasını, pilini tane tane ve hızlı bir şekilde ayrıştırıyor.
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Yani aslında burası bir geri dönüşüm merkezi. Apple'ın çevre, politika ve sosyal girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, CNET'e verdiği demeçte ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullandıklarına dikkat çekiyor.
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Apple, geçen yıl yalnızca tahminen 218 milyon iPhone satan dünyanın en iyi telefon üreticilerinden biri. İlk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana 1,5 milyar iPhone alıcısına ulaştı.
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Apple, ömrünü tamamlayan iPhone'ları için Daisy'i yarattı. Daisy, telefonları parçalayarak bu parçaların ham bakır, alüminyum, kobalt ve diğer malzemelere geri dönüştürülmesini sağlıyor.
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Apple, kullanıcılarından bugüne dek 9 milyon iPhone'u teknik sorunlar yaşandığı gerekçesiyle geri topladı. Ve alınan bu iPhone'ların yerine müşteriye yeni modeller verildi.
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Daisy de Apple'ın topladığı bu iPhone'ları parçalamakla görevlendirildi.
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Diğer bir deyişle sizin bozuk diye Apple'a verdiğiniz cihazın uğradığı son durak Daisy'den başkası değil.
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Daisy, elektronik geri dönüşüm işlemini yaparken sadece bir elektronik cihazı parça parça ayırmakla kalmayıp, aynı zamanda çevresel etkiyi en aza indirecek bir yol haritasını da sunuyor.
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İşte Apple'ın gizli üssünden ve 'katil' robot Daisy'den ilginç görüntüler...