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Teknoloji
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 00:53,

Apple'dan şaşırtan Türkiye raporu

Geçtiğimiz günlerde Google, koronavirüs salgını dönemi boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başlamıştı. Şimdi de Apple, Türkiye özelinde yeni bir rapor paylaştı.

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Apple, Türkiye özelinde araç süren, yürüyen ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran bir rapor yayınladı.

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Apple Haritalar uygulamasından yapılan aramalara göre derlenen bilgiye göre Mart ayından bugüne araç kullanan ve yolda yürüyenlerin sayısında ciddi bir düşüş yaşanırken, toplu taşıma kullananların sayısı da azaldı. Kırmızı çizgi araç sürenleri, turuncu ise yürüyenleri gösteriyor.

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Google ise koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

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Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu. Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.

5Perakende dükkanları ve vakit geçirilen diğer yerler

Perakende dükkanları ve vakit geçirilen diğer yerler

Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.

6Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczaneler

Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczaneler

Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.

7Parklar, meydanlar

Parklar, meydanlar

Parklarda artık kimse vakit geçiremiyor; bunun neticesinde de yüzde 58 oranında azalışla kullanıcıların büyük bir kısmını artık parklarda görebilmek mümkün değil.

8Otobüs, metro ve tren istasyonları

Otobüs, metro ve tren istasyonları

En büyük kayıp ise otobüs ve metro istasyonlarında yaşanıyor. Kullanıcılar salgın sonrası evine kapandığından toplu taşımayı gerekmedikçe kullanmadığı görülüyor. Virüs öncesi dönem ile virüs sonrası dönem arasında yüzde 71 oranında bir azalma söz konusu.

9Ofis binaları ve diğer çalışma mekanları

Ofis binaları ve diğer çalışma mekanları

Halen işine gitmek için dışarı çıkmak durumunda olanlar bir yana, birçok kişi de evinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu da ofise ve iş yerlerine gidenlerin sayısını ciddi oranda azaltmış durumda.

10Konutlar

Konutlar

Oransal olarak tek büyüyen kategori ise haneler... Vatandaşlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladığından Şubat ayına göre hanede tüm gün geçirme süresi ciddi oranda artmış durumda.

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Diğer yandan bu görüntü aylar önce Google tarafından yayınlandı. Kimse bu detayı fark etmedi; oysa 22 yıllık büyük bir 'esrar' denizin dibindeydi.

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ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.

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Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

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Bunun üzerine yaz aylarında polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

15Googledan inanılmaz İstanbul görüntüleri

Google'dan inanılmaz İstanbul görüntüleri

Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...

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1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

Yıl: 1985

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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.

Yıl: 1986

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Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.

Yıl: 1987

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Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.

Yıl: 1988

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Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.

Yıl: 1989

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Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.

Yıl: 1990

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Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.

Yıl: 1991

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Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.

Yıl: 1992

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Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.

Yıl: 1993

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Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.

Yıl: 1994

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Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.

Yıl: 1995

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Yıl: 1996

Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.

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Yıl: 1997

Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.

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Yıl: 1998

Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.

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Yıl: 1999

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Yıl: 2000

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Yıl: 2001

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Yıl: 2002

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Yıl: 2003

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Yıl: 2004

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Yıl: 2005

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Yıl: 2006

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Yıl: 2007

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Yıl: 2008

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Yıl: 2009

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Yıl: 2010

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Yıl: 2011

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Yıl: 2012

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Yıl: 2013

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Yıl: 2014

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Yıl: 2015

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Yıl: 2016

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Yıl: 2017

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Yıl: 2018

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