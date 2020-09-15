Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte Apple Watch 6 Serisi özellikleri ve fiyatı!
Apple Watch 6 Serisi ve Watch SE tanıtımını gerçekleştirdi. Time Flies başlıklı düzenlenen etkinlikte Apple Watch 6 Serisi ve Apple Watch SE özelliklerini duyurdu. Görücüye çıkan Apple Watch 6 Serisi Apple Watch serisinde bir ilki başararak kandaki oksijen değerini de ölçüyor. Merakla beklenen diğer bir ürün olan Apple Watch SE'de de Apple Watch 6 Serisi'ndeki çoğu özellik mevcut. Peki, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte, ayrıntılar.
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Apple Time Flies etkinliğinde yeni akıllı saati Apple Watch Series 6'i görücüye çıkardı. Bir diğer akıllı saat ise Apple Watch SE oldu. Apple Watch 6'ya göre daha düşük fiyatlı olan Apple Watch SE'de düşme algılama gibi özellikler yer alıyor. Uzun zamandır teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen akıllı saatlerin tanıtılmasıyla özellikler ve fiyatlar ön plana çıktı. İşte, ayrıntılar.
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Apple Watch 6 Serisi özellikleri neler?
Apple tarafından tanıtılan Apple Watch 6 Serisi kandaki oksijen değerini de ölçebilecek olan saat, Apple Watch serisinde bir ilki başarıyor. Apple Watch Series 6'da Apple'ın geliştirdiği S6 işlemci yer alıyor. Bu işlemci iPhone 11 serisinde bulunan Apple A13 Bionic'i temel alıyor.
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S6 işlemcinin enerji verimliliği yüksek tasarımı sayesinde sürekli açık ekran daha iyi şekilde çalışacak. Apple Watch Series 6 ile birlikte yeni saat kadranları ekleniyor. Tasarımda kordonlarda dikkat çekiyor. Yeni bir kordon tipi Solo Loop. Tokasız gelen bu kordon farklı renk ve malzeme seçenekleriyle gelecek.
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Family Setup isimli yeni bir özellik geliyor. Çocuğunuzun iPhone'u yoksa, fakat Apple Watch'u varsa, saatini kendi iPhone'unuzla kontrol edebiliyorsunuz. Çocuğunuzun takibini de saat üzerinden yapabilmek mümkün.
Family Setup özelliğini her Apple Watch 6'da kullanmak mümkün olmayacak. Bu özellik için LTE özellikli Apple Watch gerekiyor. Ülkemizde LTE özellikli Apple Watch satışı henüz yok.
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Fiyatı ne kadar?
iPhone Red sürümlerinde olduğu gibi Apple Watch Series 6 ile birlikte Product(RED) seçeneği de geliyor. Kırmızı saatler geliyor. Apple Watch Series 6 (GPS), 3.799 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor.
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Apple Watch SE özellikleri neler?
Apple tarafından tanıtılan bir diğer saat ise Apple Watch SE oldu. Apple Watch SE'de Apple Watch 6 Serisi'ndeki birçok sensör bu üründe de var. Bu üründe aynı zamanda düşme algılama gibi özellikler de mevcut.
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Fiyatı ne kadar?
Ürün, Apple Watch 6'ya göre daha düşük fiyatlı olacak. Ürünün GPS'li modelinin başlangıç fiyatı 2.699 TL oldu.