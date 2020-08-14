Apple ve Google bir oldu, Fortnite tüm telefonlardan silindi

PUBG ile birlikte dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, Apple'ın aldığı son karar sonrası App Store'dan apar topar kaldırıldı. Epic Games'in yayınladığı son Fortnite güncellemesinin ardından Apple'ın bu eylemde bulunması, güncelleme ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu gün yüzüne çıkardı.