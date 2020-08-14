Apple ve Google bir oldu, Fortnite tüm telefonlardan silindi

Milyonlarca kullanıcısı olan popüler oyun için büyük kabus başladı: Tüm telefonlardan kaldırıldı. Peki ama neden?
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Fortnite'ın iOS cihazlar için çıkardığı son güncelleme ile birlikte Apple, flaş bir hamleyle oyunu App Store'dan kaldırmaya karar verdi. Bunun üzerine Epic Games de Apple'a dava açmak için harekete geçti.
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PUBG ile birlikte dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, Apple'ın aldığı son karar sonrası App Store'dan apar topar kaldırıldı. Epic Games'in yayınladığı son Fortnite güncellemesinin ardından Apple'ın bu eylemde bulunması, güncelleme ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu gün yüzüne çıkardı.
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Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fortnite'ın App Store'dan kaldırıldığını, güncelleme ile birlikte yeni oyun içi satın alma opsiyonunun App Store ilkelerine ters düştüğünü kaydetti.
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Fortnite'ın kaldırılması aslında şaşırtıcı değil. Zira oyunun arkasındaki isim olan Epic, oyun içi satın alma yönteminde kendi lehine bir değişiklik yaparak ödemelerin doğrudan kendi ödeme kanalı üzerinden yapılmasına imkan vermeye başladı.
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Bilindiği üzere App Store ve Google Play Store, oyun içi satın alımlardan yüzde 30 komisyon alıyor.
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Ancak Epic'in V-bucks adı verilen satın alma yöntemini kullanan oyuncular, ödeme yaptıklarında Apple tek kuruş komisyon alamıyor; bu durum da haliyle Apple'ı bu kararı almaya itiyor.
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Apple, The Verge isimli internet sitesine konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.
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Açıklamada Fortnite'ın App Store kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekildi ve 10 yıldır Apple'ın ekosisteminden faydalanan Epic'in bu hamlesinin 'talihsiz' olduğunu kaydedildi.
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Açıklamanın devamında "Bu ihlal durumunu çözmek amacıyla Epic ile birlikte çalışma için her türlü çabayı göstereceğiz." sözlerini de sarf eden Apple yetkilileri, çözüm için yeşil ışık yaktı.
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Epic'in CEO'su olan Tim Sweeney ise işi mahkemeye götürmekte kararlı. Apple'ın çıldırmış olduğunu dile getiren Sweeney, "Sırf insanların uygulamalara erişmek için kullandığı telefonları yapıyor diye Apple'ın şirketlerin kazancını ellerinden alma hakkı yok" diyerek tepkisini gösterdi.
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Tüm bu yaşananlardan sonra Google da aynı şekilde Fortnite'ı Play Store'dan kaldırdı. Ancak isteyen oyunun internet sitesinden, Epic Games'in sayfasından oyunun apk dosyasını indirerek Fortnite'ı yükleyebiliyor.