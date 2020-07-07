Apple uyarıyor: İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar

Telefonunuza yüklediğiniz pek çok uygulama, panoya kopyaladığınız her şeye erişiyor, buna şifre ve kredi kartı gibi özel bilgileriniz de dahil! İşte Apple'ın yakaladığı casus uygulamalar...İş dünyasını bir araya getiren ve milyonlarca kullanıcısı bulunan LinkedIn, iPhone'larda panoya kopyaladığınız her şeye gizlice erişiyor. Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan Call of Duty Mobile da verilerinize gizlice erişen casus bir uygulama...Kavun karpuz kestiğimiz ve dokunmatik telefonların sahneye çıkmasıyla birlikte popülerleşen Fruit Ninja, kişisel bilgilerinizi de sizden habersiz kopyalıyor.Tartışmasız dünyanın en çok tercih edilen mobil oyunlarının başında yer alan ve adına pek çok turnuva düzenlenen PUBG Mobile'ın da casusluk yaptığı ortaya çıktı. Popüler hava durumu uygulaması AccuWeather, oldukça detaylı bir şekilde hava durumunu kullanıcısıyla paylaşıyor. Ancak bu uygulama da casusluk yapıyor.Alışveriş platformlarından AliExpress'in de iOS 14 sayesinde diğer pek çok uygulama gibi casusluk yaptığı ortaya çıktı. Google'ın popüler servislerinden olan ve sıcak haberlerin paylaşıldığı Google News de kullanıcılardan habersiz panoya erişen uygulamalardan biri. Son zamanların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, pek çok telefonda bulunuyor. Ancak bu uygulama da panoya kopyalanan verilere gizlice erişiyor.Skype ve WhatsApp gibi uygulamaların rakibi olarak ortaya çıkan anlık mesajlaşma uygulaması Viber da casusluk yapan uygulamalardan biri. Akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte ünlenen Classic Bejeweled, en az üç eş renkli kristali bir araya getirmeye çalıştığınız bir oyun. Ancak o da bir casus...Halihazırda sabıkalı olan ve kimlik hırsızlığıyla suçlanan TrueCaller uygulamasının da panodaki verilere gizlice erişmesi şaşırtıcı değil.Pro Camera Beauty Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.Cartoon Art Photo Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.Emoji Camera Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.Artistic effect Filter Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Artistic Effect Filter, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.Art Editor Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil! Beauty Camera Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Beauty Camera da uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.Selfie Camera Pro Selfie görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.Horizon Beauty Camera Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.Super Camera Fotoğraf çekerken daha başarılı görüntüler elde etmenizi sağlayacağını iddia eden bu uygulamaya sakın güvenmeyin!Art Effects for Photo Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası. Awesome Cartoon Art Yine fotoğrafları karikatürize eden bir başka uygulama ile karşınızdayız ve evet Awesome Cartoon Art da oldukça tehlikeli...Art Filter Photo Prisma'ya benzer bir uygulama; ancak fotoğraflarınızı çaldığı da bir gerçek! Art Filter Photo Effects Sol ve sağdaki fotoğraf ayrımına dikkat... Fotoğrafları renklendiren uygulama, pek de göründüğü gibi değil. Cartoon Effect Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Cartoon Effect de uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.Art Effect Görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.Photo Editor Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de göründüğü gibi değil! Fotoğraflarınızı çalan bir uygulama...Wallpapers HD Duvar kağıdı uygulaması gibi görünüyor; ancak asıl amacı telefon rehberinizi çalmak.Magic Art Filter Photo Editor Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.Fill Art Photo Editor Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Fill Art Photo Editor, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.ArtFlipPhotoEditing Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil! Art Filter Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Art Filter'ı hemen telefonunuzdan silin.Cartoon Art Photo Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor. Prizma Photo Effect Prisma'nın sahte sürümü; uzak durun, fotoğraflarınızı farkında olmadan kaptırmayın! Cartoon Art Photo Filter Fotoğraflara saniyeler içinde sıra dışı bir görünüm veriyor; ancak asıl amacı fotoğraflarınızı çalmak...Art Filter Photo Editor Bir fotoğraf filtre uygulaması gibi göründüğüne aldanmayın; büyük bir tuzak... PixtureGoogle'ın yayınladığı listede başı çeken uygulamalardan... Oldukça geniş kitlelere ulaşan uygulamayı telefonunuzda sakın barındırmayın! Art Effect Bir başka tehlike saçan fotoğraf uygulaması daha... Photo Art Effect Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Photo Art Effect, hemen telefonunuzdan silin.Cartoon Photo Filter Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.