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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 00:08,

Apple uyarıyor: İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar

iOS 14 güncellemesi, iPhone'lardaki tüm casus uygulamaları bir bir ortaya döküyor. İşte kullandığınız uygulamaların gerçek yüzü...

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1
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Telefonunuza yüklediğiniz pek çok uygulama, panoya kopyaladığınız her şeye erişiyor, buna şifre ve kredi kartı gibi özel bilgileriniz de dahil! İşte Apple'ın yakaladığı casus uygulamalar...

2LinkedIn
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LinkedIn

İş dünyasını bir araya getiren ve milyonlarca kullanıcısı bulunan LinkedIn, iPhone'larda panoya kopyaladığınız her şeye gizlice erişiyor.

3Call of Duty Mobile
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Call of Duty Mobile

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan Call of Duty Mobile da verilerinize gizlice erişen casus bir uygulama...

4Fruit Ninja
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Fruit Ninja

Kavun karpuz kestiğimiz ve dokunmatik telefonların sahneye çıkmasıyla birlikte popülerleşen Fruit Ninja, kişisel bilgilerinizi de sizden habersiz kopyalıyor.

5PUBG Mobile
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PUBG Mobile

Tartışmasız dünyanın en çok tercih edilen mobil oyunlarının başında yer alan ve adına pek çok turnuva düzenlenen PUBG Mobile'ın da casusluk yaptığı ortaya çıktı.

6AccuWeather
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AccuWeather

Popüler hava durumu uygulaması AccuWeather, oldukça detaylı bir şekilde hava durumunu kullanıcısıyla paylaşıyor. Ancak bu uygulama da casusluk yapıyor.

7AliExpress
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AliExpress

Alışveriş platformlarından AliExpress'in de iOS 14 sayesinde diğer pek çok uygulama gibi casusluk yaptığı ortaya çıktı.

8Google News
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Google News

Google'ın popüler servislerinden olan ve sıcak haberlerin paylaşıldığı Google News de kullanıcılardan habersiz panoya erişen uygulamalardan biri.

9TikTok
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TikTok

Son zamanların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, pek çok telefonda bulunuyor. Ancak bu uygulama da panoya kopyalanan verilere gizlice erişiyor.

10Viber
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Viber

Skype ve WhatsApp gibi uygulamaların rakibi olarak ortaya çıkan anlık mesajlaşma uygulaması Viber da casusluk yapan uygulamalardan biri.

11Classic Bejeweled
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Classic Bejeweled

Akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte ünlenen Classic Bejeweled, en az üç eş renkli kristali bir araya getirmeye çalıştığınız bir oyun. Ancak o da bir casus...

12TrueCaller
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TrueCaller

Halihazırda sabıkalı olan ve kimlik hırsızlığıyla suçlanan TrueCaller uygulamasının da panodaki verilere gizlice erişmesi şaşırtıcı değil.

13Kişisel bilgilerinizi çalan fotoğraf uygulamaları
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Kişisel bilgilerinizi çalan fotoğraf uygulamaları

Pro Camera Beauty

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.

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Cartoon Art Photo

Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.

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Emoji Camera

Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.

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Artistic effect Filter

Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Artistic Effect Filter, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.

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Art Editor

Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil!

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Beauty Camera

Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Beauty Camera da uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.

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Selfie Camera Pro

Selfie görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.

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Horizon Beauty Camera

Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.

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Super Camera

Fotoğraf çekerken daha başarılı görüntüler elde etmenizi sağlayacağını iddia eden bu uygulamaya sakın güvenmeyin!

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Art Effects for Photo

Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.

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Awesome Cartoon Art

Yine fotoğrafları karikatürize eden bir başka uygulama ile karşınızdayız ve evet Awesome Cartoon Art da oldukça tehlikeli...

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Art Filter Photo

Prisma'ya benzer bir uygulama; ancak fotoğraflarınızı çaldığı da bir gerçek!

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Art Filter Photo Effects

Sol ve sağdaki fotoğraf ayrımına dikkat... Fotoğrafları renklendiren uygulama, pek de göründüğü gibi değil.

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Cartoon Effect

Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Cartoon Effect de uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.

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Art Effect

Görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.

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Photo Editor

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de göründüğü gibi değil! Fotoğraflarınızı çalan bir uygulama...

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Wallpapers HD

Duvar kağıdı uygulaması gibi görünüyor; ancak asıl amacı telefon rehberinizi çalmak.

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Magic Art Filter Photo Editor

Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.

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Fill Art Photo Editor

Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Fill Art Photo Editor, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.

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ArtFlipPhotoEditing

Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil!

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Art Filter

Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Art Filter'ı hemen telefonunuzdan silin.

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Cartoon Art Photo

Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor.

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Prizma Photo Effect

Prisma'nın sahte sürümü; uzak durun, fotoğraflarınızı farkında olmadan kaptırmayın!

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Cartoon Art Photo Filter

Fotoğraflara saniyeler içinde sıra dışı bir görünüm veriyor; ancak asıl amacı fotoğraflarınızı çalmak...

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Art Filter Photo Editor

Bir fotoğraf filtre uygulaması gibi göründüğüne aldanmayın; büyük bir tuzak...

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Pixture

Google'ın yayınladığı listede başı çeken uygulamalardan... Oldukça geniş kitlelere ulaşan uygulamayı telefonunuzda sakın barındırmayın!

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Art Effect

Bir başka tehlike saçan fotoğraf uygulaması daha...

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Photo Art Effect

Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Photo Art Effect, hemen telefonunuzdan silin.

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Cartoon Photo Filter

Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.

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