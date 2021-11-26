MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları
GeriTeknoloji Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 10:11 | 

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları

Geçtiğimiz günlerde sitesi ve mağazası üzerinden satışları kapatan Apple Türkiye, zamlı fiyatlarlar ile hizmet vermeye başladı. İşte zam karar sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı. geçtiğimiz günlerde ürünlerinin satışını durduran şiket zamlı fiyatlar ile sitesi üzerinden yeniden satış yapmaya başladı.
2
iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den, iPhone 13 11 bin 999TL'den, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunulmuştu.
3
Zam kararı sonrası iPhone 13 ailesinin yeni fiyatları şu şekilde...
4
iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TLiPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TLiPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL
5
iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TLiPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TLiPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL
6
iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TLiPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TLiPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TLiPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL
7
iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TLiPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TLiPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TLiPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL
8
Fiyatı zamlanan iPhone'lar arasında daha eski modeller de yer aldı. Apple iPhone 11, 12 ve SE'nin fiyatlarına da zam yaptı. Resmi sitede yer alan bilgilere göre zamlı fikatlar şu şekilde...
9
iPhone 12 mini (64 GB): 12 bin 999 TLiPhone 12 mini (128 GB): 13 bin 599 TLiPhone 12 mini (256 GB): 14 bin 799 TL
10
iPhone 12 (64 GB): 13 bin 999 TLiPhone 12 (128 GB): 14 bin 599 TLiPhone 12 (256 GB): 15 bin 799 TL
11
iPhone 11 (64 GB): 10 bin 99 TLiPhone 11 (128 GB): 11 bin 599 TL
12
iPhone SE (64 GB): 7 bin 499 TLiPhone SE (128 GB): 8 bin 99 TL
13ZAMLI iPAD FİYATLARI

ZAMLI iPAD FİYATLARI

Zam kararı sonrası iPad'lerin fiyatları ise şöyle...
14
10.2 inç iPad (64 GB): 4 bin 799 TL10.2 inç iPad (256 GB): 6 bin 899 TLYeni iPad mini (64 GB): 7 bin 199 TLYeni iPad mini (256 GB): 9 bin 299 TL
15
11 inç iPad Pro: 10 bin 799 TL12.9 inç iPad Pro: 14 bin 999 TLiPad Air (64 GB): 7 bin 999 TLiPad Air (256 GB): 10 bin 99 TL
16ZAMLI MACBOOK FİYATLARI

ZAMLI MACBOOK FİYATLARI

Apple'ın zam kararından nasibi alan ürünler arasında MacBook'lar da yer aldı. MacBook modellerinin zamlı fiyatları şu şekilde...
17
13 inç MacBook Air 13 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın en pahalı versiyonun (512 GB) fiyatı 20 bin 99 TL
18
M1 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın en pahalı versiyonun (1 TB) fiyatı 48 bin 499 TL
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi