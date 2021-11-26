Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları
Geçtiğimiz günlerde sitesi ve mağazası üzerinden satışları kapatan Apple Türkiye, zamlı fiyatlarlar ile hizmet vermeye başladı. İşte zam karar sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları...
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı. geçtiğimiz günlerde ürünlerinin satışını durduran şiket zamlı fiyatlar ile sitesi üzerinden yeniden satış yapmaya başladı.
iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TLiPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TLiPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TLiPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL