Apple Türkiye'de zam yaptı! İşte fiyatı artan ürünler ve zamlı fiyatları
Dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıtan Apple eski ürünlerine zam yaptı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti. İşte zam sonrası yeni fiyatlar...
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1
ABD merkezli teknoloji devi Apple 'Spring Loaded' etkinliği kapsamında dün pek çok yeni cihaz tanıttı. Şirket lansman sonrası Türkiye'de zam kararı aldı.
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iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL Eski fiyat: 5.799TL
iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL Eski fiyat: 7.199TL
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iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999TL Eski fiyat: 7.199TL
iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399TL Eski fiyat: 8.399
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iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL Eski fiyat: 3.199TL
iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL Eski fiyat: 4.399
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iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL Eski fiyat: 3.999TL
iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL Eski fiyat: 5.199TL
6
iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL Eski fiyat: 3.799TL
iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL Eski fiyat: 4.999
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iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL Eski fiyat: 5.199TL
iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL Eski fiyat: 6.399TL
8
Magic Keyboard: 2.999TL Eski fiyat: 2.499TL
Smart Keyboard Folio: 1.749 TL Eski fiyat: 1.499TL
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Smart Keyboard: 1.499TL Eski fiyat: 1.299
iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799TL Eski fiyat: 699TL
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LANSMANDA HANGİ ÜRÜNLER TANITILDI?
Dün akşamki lansmanın en büyük sürprizlerinden birisi de yeni iMac oldu. M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2 thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor. 7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaz FaceTime HD kamera ile geliyor.
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Apple bu kamerayı 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olarak lanse etti. Cihaz ayrıca 6 hoparlöre sahip. Apple keynote'a son dönemin popüler uygulaması Zoom'u da eklediğini duyurdu. Cihazın 21.5 inç modellere kıyasla yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı.
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macOS Big Sur işletim sistemiyle gelen cihaz, 4.5K retina ekran, stüdyo kalitesinde mikrofonlar ve altılı hoparlör sistemine sahip. Apple iMac'in şimdiye kadarki en iyi kamera ve ses performansına ev sahipliği yaptığı iddiasında
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YENİ iPAD PRO
Apple yeni iPad'de 8 çekirdekli M1'e yer verdi. Cihazın PS5 ve Xbox kontrolcüleri ile çalışabildiği ve bir önceki modelden yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı. iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Apple’ın iddiasına göre eski modele oranla CPU’da yüzde 50, GPU’da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor.
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iPad Pro'da 1.000 nit (1.600 maksimum) sunan Liquid Retina XDR isimli bir ekran kullanılıyor. Apple bunun 10 bin farklı Mini-LED ışığı ile ortaya çıktığını belirtiyor. Apple yeni iPad Pro'larda 11 ve 12.9 inç olmak üzere iki opsiyon sunuyor. Söz konusu Mini-LED ekran sadece 12.9 inçlik versiyonda yer alıyor.
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MOR RENK SÜRPRİZİ
Lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için gelen yeni renk de belli oldu. Apple bu modellere mor rengi de entegre etti. Mor iPhone'ların 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacağı açıklandı. Mor iPhone'lar 30 Nisan'dan itibaren ise bütün Apple mağazalarından satın alınabilecek.
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AIRTAGS
Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada görücüye çıkan ürünler kervanına katıldı. Ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlendi. 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar oldu. AirTags'in 30 Nisan itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. İstediğiniz her eşyayı anlık olarak takip edebilmenize imkan tanıyan Airtags kullanıcısına sesli uyarı imkanı da sunuyor.