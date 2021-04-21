Apple Türkiye'de zam yaptı! İşte fiyatı artan ürünler ve zamlı fiyatları

YENİ iPAD PRO Apple yeni iPad'de 8 çekirdekli M1'e yer verdi. Cihazın PS5 ve Xbox kontrolcüleri ile çalışabildiği ve bir önceki modelden yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı. iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Apple’ın iddiasına göre eski modele oranla CPU’da yüzde 50, GPU’da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor.