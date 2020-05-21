Apple iPhone fiyatlarını indiriyor

Koronavirüs salgını sonrası Apple, geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni iPhone modelinin fiyatını düşürmeye hazırlanıyor.
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Apple, geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı ve minik ebatlarıyla dikkat çeken yeni telefonu iPhone SE 2020 modeli için sürpriz bir karar aldı. Şirket, rekabette rakiplerinin ardında kalmamak adına telefonun fiyatını indirmeyi planlıyor.
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Sadece iPhone SE 2020 modeline özel olarak yapılması beklenen indirimin ne oranda yapılacağı henüz bilinmezken, indirimin Türkiye'de de uygulanması bekleniyor. Ancak indirim ne oranda yapılacağı henüz belli değil.
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Peki iPhone SE 2020 hangi özelliklerle geliyor? En önemlisi minik ekranı... Ekranı sadece 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.
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Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkli modelleriyle satışa sunulacak olan cihaz, suya ve toza karşı da hayli dayanıklı. Bunu da IP67 sertifikasına borçlu elbette. Cihaz, suda 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıyor, su almıyor.
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iPhone 8'lerde son kez kullanulan Home butonu, iPhone SE'nin yeni modeliyle geri döndü. Bu nedenle Face ID yerine Apple, bu cihazında Touch ID özelliğini kullanıyor. Yani işlemlerinizi parmak izinizle hallediyorsunuz.
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Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden gücünü alan yeni nesil iPhone SE, beraberinde ise 3 GB RAM ile geliyor. Bu da cihazın ekranı küçük olmasına karşın hayli güçlü bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.
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64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefon, 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya kullanıyor. Bu kapsamda yeni iPhone SE ile iPhone 8 oldukça benzer.
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18W hızlı şarj adaptörüyle geldiğinden 30 dakikada bataryasının yarısı şarj olan iPhone SE 2, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.
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Gelelim kamera kısmına... Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor.
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Yenilenen iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11’deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.
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5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, video çekimleri esnasında ortaya çıkabilecek titreşimleri en aza indirmek için OIS (Optik görüntü stabilizasyonu) teknolojisinden istifade ediyor.
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Video tarafına geldiğimizde ise yeni iPhone SE ile 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekebiliyor.
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iOS 13 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkan yeni iPhone SE'nin 64 GB hafızalı başlangıç modeli 5299 TL fiyat etiketine sahip.
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Apple Store üzerinden ön sipariş yoluyla satın alınabilen yeni iPhone SE'nin fiyatları model model şöyle: