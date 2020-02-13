Apple AirPods alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor...
Son olarak AirPods Pro ile dikkatleri üzerine çeken Apple, AirPods kablosuz kulaklıklarıyla ilgili flaş bir adım atıyor...
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Apple, kablosuz kulaklıkları AirPods için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
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Apple, gelecek ay uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni telefonu iPhone 9'u duyuracak. Ancak şirketin bir sürprizi d AirPods'larla ilgili... Fiyatlar değişiyor!
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Apple, AirPods Pro'nun uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkaracak. Böylece hem kullanıcılara farklı seçenekler sunulacak, hem de kablosuz kulaklık satışları artacak. İsmi de AirPods Lite olacak...
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Apple'ın üst düzey kablosuz kulaklığı AirPods Pro ise şu an Türkiye dahil pek çok ülkede satılıyor. Özellikleri nasıl? Satın almaya değer mi?
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Son olarak AirPods 2 ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple'ın AirPods Pro isimli bu yeni ürünün diğerlerinde bulunmayan çok önemli bir özelliği var.
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AirPods Pro takısından da anlaşılabileceği üzere standart AirPods'tan farklı olarak yeni özelliklere sahip olan AirPods Pro'nun en önemli özelliği ise "Aktif Gürültü Engelleme" teknolojisi.
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Bu teknoloji sayesinde artık sesinizi karşı tarafa çok daha net bir şekilde iletebileceksiniz. Yani gürültülü bir ortamda (örneğin yolda) telefonda konuşurken etrafınızda gürültü olsa dahi sesinizi akıcı bir şekilde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz.
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Kulaklıkların dikkat çeken bir başka özelliği ise tasarım tarafında... Kulağa daha iyi oturan AirPods Pro'nun kulağınızdan düşme olasılığı artık daha düşük ve kulağa daha iyi oturduğundan sesi daha iyi alıyorsunuz.
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Tasarım değişikliğine paralel olarak AirPods Pro'nun şarj kasası da diğer modellere kıyasla daha geniş bir yapıda.
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Yeni kulaklıklar yumuşak ve esnek silikon kulakiçi parçasına sahip. Ayrıca kulaklıkta suya ve tere karşı dayanıklılık özelliği var. Basın açıklamasına göre çift mikrofonlu bir sistem kullanılan kulaklık, ses sinyallerini saniyede 200 defa uygun şekilde düzenliyor.
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AirPods Pro’lar, 5 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. Bu süre boyunca Aktif Gürültü Engelleme özelliği aktif olarak kullanım durumunda ise 4,5 saate, konuşma durumunda ise 3,5 saate düşecek.
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Kablosuz şarjlı kılıf ise 24 saatten fazla dinleme ve 18 saatten fazla konuşma süresi sağlayacak.
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Yeni Şeffaflık modu ise dışarıdan gelen sesleri kullanıcılar ne kadar duymak istiyorsa o kadar duyabilecek. Güç sensörü de şarkıları çalmayı, durdurmayı ve geçmeyi mümkün kılacak. Ayrıca bu sistemle aramalar cevaplanabilecek.
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2. nesil AirPods modelinde de kullanılan H1 çipini kullanan AirPods Pro, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini kullanıyor.
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AirPods Pro, yurt dışında 30 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak. Ürünün fiyatları da belli oldu.
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ABD’de 249 dolara satışa çıkan kulaklık, ülkemizde ise 1899 TL’ye satışa sunulmuş durumda.