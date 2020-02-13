Apple AirPods alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor...

Bu teknoloji sayesinde artık sesinizi karşı tarafa çok daha net bir şekilde iletebileceksiniz. Yani gürültülü bir ortamda (örneğin yolda) telefonda konuşurken etrafınızda gürültü olsa dahi sesinizi akıcı bir şekilde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz.