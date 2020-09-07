Apartmanlar Yarışıyor bitti mi, neden yok?

10 Ağustos 2020 itibariyle ekran macerasına başlayan Apartmanlar Yarışıyor programı yayın akışın çıkarıldı. En son 4 Eylül 2020’de izleyicilerle buluşan Apartmanlar Yarışıyor’un finaliyle ilgili bir açıklama yapılmadı ancak yemek yarışmasının yayın saatinde başka bir programa yer verildi.