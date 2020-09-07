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Hürriyet
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Televizyon
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 16:03 | 

Apartmanlar Yarışıyor bitti mi, neden yok?

Apartmanlar Yarışıyor programının yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Ümit Kantarcılar’ın sunuculuğunu üstlendiği Apartmanlar Yarışıyor programı hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşuyordu. Peki, Apartmanlar Yarışıyor bitti mi, neden yok?

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10 Ağustos 2020 itibariyle ekran macerasına başlayan Apartmanlar Yarışıyor programı yayın akışın çıkarıldı. En son 4 Eylül 2020’de izleyicilerle buluşan Apartmanlar Yarışıyor’un finaliyle ilgili bir açıklama yapılmadı ancak yemek yarışmasının yayın saatinde başka bir programa yer verildi.

2YENİ BİR PROGRAM BAŞLIYOR
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YENİ BİR PROGRAM BAŞLIYOR

Ünlü tasarımcı ve modacı Raşit Bağzıbağlı’nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği yeni bir yarışmaya başlayacak. En Şık Benim programında Raşit Bağzıbağlı’nın Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 100’lerce başvuru arasından seçeceği yarışmacılar, haftanın 5 günü boyunca şıklık savaşı verecekler.

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Kendileri için özel olarak hazırlanan mağazada zamana karşı yarışacak olan yarışmacılar, kısıtlı sürede en şık kombini yapmaya çalışacaklar. Alışveriş sonunda oluşturulan konseptleri Raşit Bağzıbağlı yorumlayarak yarışmacıları puanlayacak.

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