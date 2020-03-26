Apartman dairesinden lüks villaya! Pelin Akil ve Anıl Altan bu evde yaşıyor...

“1960 yılından beri Büyükada’da oturuyoruz”



“Esasında biz 1960 yılında Büyükada’ya yerleştik. Başka bir evde oturuyorduk. Orada otururken bu evin bulunduğu yer arsaydı ve annem buradan denize giriyordu. 1970’li yılların başında annem bu arsayı almamı istedi. Bu arsayı aldık, 1973’te de bu ev bitti. 20 milyonluk İstanbul’da burası benim huzur yuvam. Burası essiz, sakin, çiçekler, tabiat, hayvanlar… Burada benim mikro bir dünyam var ve yaşamımı sürdürüyorum.”