Apartman dairesinden lüks villaya! Pelin Akil ve Anıl Altan bu evde yaşıyor...
İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...
FOTOĞRAFLAR: INSTYLE HOME / HÜRRİYET ARŞİV / INSTAGRAM
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Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında aynı dizide rol aldığı meslektaşı Anıl altan ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl nisan ayında çiftin ikiz bebekleri Alin ve Lina dünyaya geldi.
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Evlendikleri günden bu yana şehir merkezinde apartman dairesinde oturan çift, kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı.
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Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yeni evleri 2 katlı ve büyük bir bahçeye sahip. Villanın bahçesinde özel havuz ve basketbol sahası var.
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Kızlarının rahatı için hiç bir detayı atlamayan çift, evin hemen hemen tüm odalarını Alin ve Lina'nın konforuna göre dekore etti.
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Pelin Akil ile Anıl Altan, şu sıralar evden dışarı çıkmıyor ve vakitlerinin neredeyse tamamını ikizleriyle birlikte geçiriyor...
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İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...
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Emre Aydın, 2016 yılında içmimar Eda Köksal ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Ömerli'deki lüks villalarının kapılarını Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına açtı.
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Evin dekorasyonu Eda Köksal'a ait. Çift evde kedileri Necla ve Mikrop ile birlikte yaşıyor.
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Köksal evin tasarımıyla ilgili olarak "Milyon tane konsept var. Onlardan biri olabilirdi... Ama bizim evimizde biraz daha maskülen bir hava var. bu durum Emre'nin etkisi. Evde çok kokoş şeyler yok." dedi.
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Eda Köksal, Emre Aydın ile tanışmasına da bu evin vesile olduğunu söyledi:
"Emre stüdyo daireden büyük bir eve geçmiş, arkadaşım 'böyle bir iş var almak ister misin' dedi. Biz o vesile ie tanıştık."
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Evin bahçesinde devasa bir de yüzme havuzu var. Ancak çift yoğun çalıştıkları için havuzun keyfini çıkaramamaktan dert yanıyor...
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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, Büyükada’daki evinin gelecekte müzeye dönüştürülmesi için gereken yasal prosedürleri tamamladı.
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Ünlü oyuncu, sergilenmesini istediği eşya ve belgelerini özel bir depoda saklıyor.
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Usta oyuncu bir röportajında 1960 yılında bu yana Büyükada'da yaşadığını söylemişti.
İşte Ediz Hun'un o röportajından satır başları...
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“1960 yılından beri Büyükada’da oturuyoruz”
“Esasında biz 1960 yılında Büyükada’ya yerleştik. Başka bir evde oturuyorduk. Orada otururken bu evin bulunduğu yer arsaydı ve annem buradan denize giriyordu. 1970’li yılların başında annem bu arsayı almamı istedi. Bu arsayı aldık, 1973’te de bu ev bitti. 20 milyonluk İstanbul’da burası benim huzur yuvam. Burası essiz, sakin, çiçekler, tabiat, hayvanlar… Burada benim mikro bir dünyam var ve yaşamımı sürdürüyorum.”
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3400 çeşitlik kaktüs koleksiyonu
“Ben çocukluğumdan beri hayvanlara ve bitkilere çok düşkündüm zaten. Hobi olarak bunu yapmaya devam ediyorum. Kaktüsün Türkiye’de de dünyada da çok meraklısı var. Hatta Türkiye’de bir derneği de var.Benim de 3400 çeşit kaktüsüm var."
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Yapımcı Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray ile yaşadığı Çubuklu Vadi’deki villalarının kapısını Hello Decor’a açtı.
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420 metrekarelik 4 katlı villanın ilk katını anne-kız ortak kullanıyor. İkinci kat Türkan Şoray’a ait.
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Yağmur Ünal villanın 3 ve 4’üncü katında yaşıyor. Ünal, üst kata bir de kış bahçesi yaptırmış.
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“Annemle evin rahatlığına çok önem verdik” diyen Yağmur Ünal oturma grupları için de şu espriyi yapıyor: “Ben koltuğa koltuk demem, koltuk rahat olmayınca.”
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Bahçe süslemeleri ile dikkat çeken villanın duvarlarında Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Katharina Grosse’un tabloları var.
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Takı tasarımcısı Bilgün Sazak, 2010’dan bu yana İstanbul Çubuklu’da ailesine ait 22 yıllık bir villada oturuyor.
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Denize nazır, 450 metrekarelik villasının kapılarını Hello Dergisi’ne açan Bilgün Sazak 14 ay süren dekorasyon çalışmasında şunlara dikkat etti:
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-İngiliz dekoratör Kelly Hoppen’den ilham aldı.
-Siyah, beyaz, gri ve beyaz karışımı (grej) renkler kullandı
-Gizli ışıklandırmayı tercih etti.
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-Mekana derinlik vermek için salon ve giyinmem odasını aynalarla kaplattı.
-Çiçek, mum, tablo, hat ve heykelleri ön planda tuttu.
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Bilgün Sazak “Evdeki en büyük keyfim akşamları iş dönüşü salonda ayaklarımı uzatıp tepside yemek yemek ve televizyon izlemek” diyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
Çift, evlendikten sonra Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiraladı ve orada yaşamaya başladı.
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Boğaz manzaralı evi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi.
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Şehrin karmaşasından sıkılan ünlü çift Kemerburgaz'a taşındı.
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Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için aradığı evi Kemer Country'de buldu.