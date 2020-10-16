Aort damarı nedir? Aort damarı nerede? İşte aort damarıyla ilgili bilgiler
Aort damarındaki yırtılmalar ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Bazen tansiyonu ani yükselten manevralar; hapşırma, zorlu ıkınma vb gibi durumlarda damar içi gerilimi arttığından aortta yırtılma oluşabilir. Peki, aort damarı nedir? Aort damarı nerede? İşte aort damarıyla ilgili bilgiler
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1
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Aorta kalbin sol karıncığından çıkan, vücudun en büyük atar damarı olup, kalpten bütün dokulara oksijenlenmiş “temiz kan” taşır. Sol ventrikülden çıkar ve karnın aşağısına doğru uzanır ve sonra daha küçük damarlara dallanır. Aortanın kalpten çıkan kalbe yakın olan bölümüne çıkan aort (asendan aorta), göğüs kafesinin içinde yer alan bölümü torasik aorta, karında yer alan bölümü ise abdominal aorta olarak isimlendirilir. Aort oksijenlenmiş kanı tüm vücut parçalarına sistemik dolaşımla ulaştırır.
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AORT PROBLEMLERİ
Halk tarafından daha çok bilinen ve korkulan kalp hastalığı nedeniyle öldüğü düşünülen hastaların azımsanmayacak bölümünde ölüm nedeni aort hastalığıdır.
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Yapmamız gereken aort hastalıklarının yabana atılmaması gereken bir sağlık problemi olduğunu akıldan çıkarmamak ve düzenli takip ve kontrolün hayat kurtarıcı olduğunu bilmektir.
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Aort yırtılması veya patlaması nedeniyle ani ölüm sık görülen bir tablodur. Ağır efor gerektiren durumlar, stres ve gerginliğe kontrolsüz yüksek tansiyon da eklenince aortun yırtılma veya patlama riski ciddi bir tehdit haline gelir. Ailesinde aort damar genişleme öyküsü bulunan yüksek tansiyonlu ve sigara kullanıcısı yaşlı erkek hastalar en riskli gruptadırlar.