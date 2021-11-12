AÖL'de kaç dönemde mezun olunuyor? MEB'den flaş mezuniyet kararı

Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



Bakanlığın yetişkinlerin eğitimi için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şunları kaydetti:



"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkan sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lise öğrencilerimiz 2 yılda okullarını bitirebilecek."



Özer, 18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarındaki bir sonraki aşamaya geçişindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını vurguladı.



