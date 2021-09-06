AÖL yeni kayıt ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri paylaşıldı
AÖL yeni kayıt tarihi, öğrenimlerini açıktan devam ettirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. AÖL yeni kayıt ile lise eğitimlerini sürdürecek olan pek çok kişi, kayıt ya da kayıt yenileme işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek. Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıracak olan öğrencinin öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırması önem arz edecek. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracak. İşte, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında detaylı bilgiler
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AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. AÖL kayıt ve kayıt yenileme süreci için kılavuz bilgilerini öğrencilerle paylaşan MEB, ücretin yatırılmasının akabinde kayıt işlemlerinin başlayacağını ve normal kayıt döneminin 3 Ekim tarihinde sona ereceğini duyurdu. İşte, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında detaylı bilgiler
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AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.
Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.
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İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.
2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)