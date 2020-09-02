AÖL yeni kayıt işlemi nasıl yapılır? 2020 2021 AÖL (Açık Lise) sınav ücreti ve kayıt detayı
AÖL 2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem ilk kayıtları, kayıt işlemlerinin başlamasıyla gündeme geldi. Lise eğitimine açıktan devam edecek olan öğrenciler 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında AÖL ilk kayıt işlemlerini tamamlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan AÖL kayıt kılavuzunda sınav ücreti ve AÖL kayıt işlemlerinin detayları paylaşıldı. Kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için sınav ücretini banka hesapları üzerinden ödeyecek. Peki, AÖL yeni kayıt nasıl yapılır? İşte, açık lise kayıt işlemleri ve sınav ücreti.
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Açık Lise kayıt takvimine göre ilk dönem kayıtları başladı. AÖL kayıtlarının başlamasının ardından, AÖL sınav ücreti ve kayıt işlemleri merak konusu oldu. Kayıt yaptıracak olan AÖL adayı öğrenciler, kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Öğrenciler 2020 AÖL kayıtları için gerekli evraklara http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden AÖL kayıt kılavuzuyla ulaşacaklar. İşte, detaylar.
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AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler;
Kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır.
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri eksik evrak ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacaktır.
Ön kayıt işlemi gerçekleşen öğrenci ilk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıracaklardır.
Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
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İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ön kaydını yaptırdıktan sonra İlk Kayıt Sınav Ücretini T.C Kimlik Numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara yatırmayan ve ilk kayıt evraklarında belge ve bilgi eksikliği olan öğrencilerin ilk kayıtları silinecektir.
İlk Kayıt Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz:
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
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1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.:
2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.:
3- İlk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.:
Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.