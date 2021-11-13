AÖL ve AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Açıköğretim sınav tarihleri
AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlarına girecekler. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecekler. AÖL 1. dönem sınavı ile Açık Öğretim Lisesi'nde süreç kaldığı yerden devam edecek. AÖL 1. dönem sınavlarının tarih bilgisi, sınava girmeye hazırlanan binlerce kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi gün, online mı yapılacak? İşte, bazı detaylar Peki, AÖF ve AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
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AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve online olup olmadığı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınav tarihlerini beklemeye başladılar. AÖF güz dönemi vize sınavı kasım ayında yapılacak. Sınavlar 27 Kasım ve 28 Kasım'da düzenlenecek.
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AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
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AÇIK LİSE SINAVLARI (AÖL) ONLİNE MI OLACAK?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem Sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.
Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler; istemeleri hâlinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.
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Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.
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AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.