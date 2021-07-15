AÖL telafi sınavları ne zaman yapılacak 2021? Açık Öğretim Lisesi'nden 2021 telafi sınavları duyurusu!
AÖL telafi sınavları ile ilgili Açık Öğretim Lisesi'nden son dakika açıklama geldi. 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL telafi sınavlarının 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara katılamayan öğrencilerin alınacağı bildirildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre telafi eğitimleri dönem sınavlarında olduğu gibi online olarak gerçekleşecek. Binlerce öğrenci AÖL telafi sınavlarına kimlerin katılacağını merak etmeye başladı. Peki, AÖL telafi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 Açık Öğretim Lisesi telafi sınavı tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Açık lise telafi sınav tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek. AÖL telafi sınavları MEB sınav takvimine göre, 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleşecek.
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AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'den gelen açıklamaya göre, AÖL telafi sınavları 27 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.
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AÖL TELAFİ SINAVLARINA KİMLER KATILACAK?
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
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Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.