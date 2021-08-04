AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı 2021: MEB.gov.tr Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonucu sorgulama ekranı

81 İl Valiliğine gönderilen 17.11.2020 tarih ve 16834524 sayılı resmi yazıyla; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma ihtiyaçlarını örgün eğitim kurumları için diploma ihtiyaçlarının bildirildiği tarihlerde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bundan sonraki matbu diploma taleplerini, sadece İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun öğrencilerin diploma ile ilgili tüm iş ve işlemlerini, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimize ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinde birinci derecede sorumludurlar.