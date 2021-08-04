AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı 2021: MEB.gov.tr Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonucu sorgulama ekranı
AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı. 27-28 Temmuz tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online gerçekleşen söz konusu sınavın sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından MEB.gov.tr'de ilan edildi. http://aol.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılan AÖL sınav sonuçları öğrenci şifresi ile sorgulanabilecek. 1. Dönem AÖL telafi sınavı sonuçları ile öğrenciler başarı puanlarını görüntüleyecekler. İşte, 2021 AÖL telafi sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) telafi sınavı sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler için düzenlenen AÖL telafi sınavları geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları için değerlendirme süreci tamamlandı. 2021 AÖL telafi sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde MEB'in internet sitesinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden T.C kimlik numarası veya öğrenci şifresi ile sorgulayacaklar.
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AÖL TELAFİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖL telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınav sonuçları bugün erişime açıldı. AÖL telafi sınav sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında-2020-2 döneminde olduğu gibi- 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri" yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.
Halk Eğitimi Merkezleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 28.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 2020-3 Döneminde Mezun Olanların Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" doğrultusunda yapacaklardır.
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81 İl Valiliğine gönderilen 17.11.2020 tarih ve 16834524 sayılı resmi yazıyla; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma ihtiyaçlarını örgün eğitim kurumları için diploma ihtiyaçlarının bildirildiği tarihlerde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bundan sonraki matbu diploma taleplerini, sadece İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun öğrencilerin diploma ile ilgili tüm iş ve işlemlerini, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimize ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinde birinci derecede sorumludurlar.
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2020-3 döneminde de "Diploma Basımı" sırasında sehven yapılacak "Sisteme Kaydet" işlemleri veya yazıcıdan kaynaklı yanlış diploma basımları için "AÖL Bilgi İşlem Sistemi Mezuniyet İşlemleri" menüsü altında "Diploma İptal" menüsü kullanılacaktır. ("Diploma İptal" butonuna basıldığında kurum bilgileri otomatik gelecektir. "Listele" denildiği zaman ilgili kurumca sisteme kaydedilmiş bütün mezun öğrencilerin listesi, diploma numarasına göre gelecektir. Buradan diploma (belge) iptalini yapmak istediğiniz öğrenciyi bularak öğrencinin önündeki çarpı (X) işaretine basarsanız, öğrenci tekrardan diploma defterine düşecektir.)
2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimize diplomalarını teslim ederken;
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1-Öğrenci tarafından diploma defterine imza atılması,
2-Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki "Diploma Takip" kısmına; "Diploma Öğrenci Tarafından Alındı" ibaresinin, diplomayı teslim eden görevli tarafından kaydedilmesi gerekmektedir.
Aynı ilçede birden fazla Halk Eğitimi Merkezi olan ilçelerde, diploma basacak olan Halk Eğitimi Merkezleri yönerge metninin altında liste halinde belirtilmiştir.