AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? AÖL ders geçme notu kaç?
Corona virüs salgını nedeniyle Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. 2020 AÖL 2.dönem sınavları bu hafta sonu, üç oturumda gerçekleşecek. Sınavın ilk oturumunun başlamasıyla birlikte soru-cevap araştırması başladı. AÖL’den alacakları notları tahmin etmek isteyen öğrenciler, şimdiden açık lise sınav sorularının-cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? AÖL ders geçme notu kaç?
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1
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Lise eğitimine açıktan devam eden adayların girdiği AÖL 2. dönem sınavları bilindiği üzere 25-26 Temmuz tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Bir önceki sınav dönemleri baz alındığında AÖL sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
2
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AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.
3
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçları için MEB'ten resmi bir açıklama gelmedi ancak daha önceki yıllar baz alındığın AÖL sonuçlarının ağustos ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.