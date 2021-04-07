AÖL sonucu sorgulama ekranı - MEB duyurdu: Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı
AÖL sınav sonuçları için son dakika açıklama yapıldı. Online olarak gerçekleştirilen sınavlar 25 Mart tarihinde başladı ve 29 Mart tarihinde sona erdi. Mart ayında gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarını öğrenciler uzun süredir bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. AÖL sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenilecek. İşte, AÖL sınav sonucu öğrenme ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖL sınav sonuçları 7 Nisan tarihinde erişime açıldı. AÖL sınavları koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuruda "Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem online (çevrim içi) Sınav Sonuçları Açıklanmıştır" ifadesini kullandı. Öğrenciler bugünden itibaren sınav sonuçlarını sorgulayabilecekler. İşte, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları.
2
AÖL SINAV SONUÇLARI YAYINLANDI
AÖL sınavları 29 Mart tarihinde sona erdi. Yapılan değerlendirme süreci sonrası AÖL 2. Dönem sonuçları yayınlandı. AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama saat 14.00'da geldi. Öğrenciler sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilecekler.
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
4
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.