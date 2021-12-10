AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 AÖL sınav sonuçları MEB.gov.tr'de olacak
AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, online sınavlara katılım sağlayan öğrenciler tarafından takip edilmeye başlandı. 4 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında tamamlanacağı duyurulan online (çevrim içi) Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının değerlendirme sonuçları MEB tarafından yayımlanacak. AÖL sınav sonuçları öğrenci girişi ekranı ile T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Gözler şimdi, "AÖL sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, açık lise online sınav sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım 10 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem çevrimiçi sınavları 10 Aralık'ta sona erecek. Sınav değerlendirmesinde her doğru cevabın puan değeri 5 olacak, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yapılan yazılı açıklamada, sınavların 4 Aralık 2021 tarihi saat 09:30'dan - 10 Aralık 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
İTİRAZLAR
1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
3. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları BİGM tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
4. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
3. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları BİGM tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
4. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.