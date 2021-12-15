AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sonuçlarında son durum
Online olarak yapılan AÖL 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav süreci gibi AÖL sonuçları da online olarak takip edilebilecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sonuçlarında son durum
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım 10 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem çevrimiçi sınavları 10 Aralık'ta sona erdi.