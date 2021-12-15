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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 07:49 | 

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sonuçlarında son durum

Online olarak yapılan AÖL 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav süreci gibi AÖL sonuçları da online olarak takip edilebilecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sonuçlarında son durum

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1
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım 10 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem çevrimiçi sınavları 10 Aralık'ta sona erdi.
2
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Geçtiğimiz dönemler değerlendirildiğinde sınav sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.
3AÖL DERS GEÇME NOTU

AÖL DERS GEÇME NOTU

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle ders geçme notunda değişikliğe gidilmişti.
4
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
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