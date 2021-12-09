AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? Gözler aol.meb.gov.tr'de
4 Aralık tarihinde başlayan AÖL sınavları, 10 Aralık günü23.59’a kadar devam edecek. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?
Online gerçekleştirilen AÖL sınavları devam ederken öğrenciler, sonuç araştırmalarına başladı. AÖL sınav sonuçları, sisteme T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaralarıyla birlikte şifreleri ile giriş yaparak öğrenilebilecek.