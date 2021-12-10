AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL online sınavları için verilen süre doluyor
AÖL online sınavlarının 10 Aralık'ta sona erecek olması nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi ders geçme notu kırk beş (45) olarak belirlendi. İlk dönem sınavlarından 45 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılacak. AÖL sonuçları, aralık ayı içerisinde MEB'in sayfasından açıklanacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Online gerçekleştirilen AÖL sınavları devam ederken öğrenciler, sonuç araştırmalarına başladı. AÖL sınav sonuçları, sisteme T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaralarıyla birlikte şifreleri ile giriş yaparak öğrenilebilecek.