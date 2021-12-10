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Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 17:35 | 

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL online sınavları için verilen süre doluyor

AÖL online sınavlarının 10 Aralık'ta sona erecek olması nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi ders geçme notu kırk beş (45) olarak belirlendi. İlk dönem sınavlarından 45 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılacak. AÖL sonuçları, aralık ayı içerisinde MEB'in sayfasından açıklanacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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1
Online gerçekleştirilen AÖL sınavları devam ederken öğrenciler, sonuç araştırmalarına başladı. AÖL sınav sonuçları, sisteme T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaralarıyla birlikte şifreleri ile giriş yaparak öğrenilebilecek.
2
AÖL sonuçlarının sınavlar tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak.
3
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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