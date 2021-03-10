AÖL sonuçları için MEB'den son dakika duyuru! 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı
AÖL sınav sonuçları için geri sayım bugün sona erdi. AÖL'de beklenen açıklama MEB'ten geldi. Milli Eğitim Bakanlığının resmi adresinden yapılan açıklamada "Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı. Öğrencilerimiz, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve linkten ulaşabilecek." denildi. AÖL 1. dönem sınav sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler sınav itirazlarını ise beş gün içerisinde gerçekleştirebilecekler. İşte, AÖL sonuçları ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı.
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AÖL 1. dönem sınav sonuçları online platform üzerinden açıklandı. 2020'nin Aralık ayına yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan koronavirüs vakalarının sonucu alınan önlemlerle birlikte geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.
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AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.
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MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."