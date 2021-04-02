AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den Açık Öğretim Lisesi online sınav sonuçları için duyuru
AÖL sınav sonuçları için bekleyiş devam ederken gözler artık MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 29 Mart'a kadar söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci AÖL 2. Dönem sonuçlarının açıklanacağı AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne odaklandı. Açık Öğretim Lisesi'nden AÖL sınavları ile ilgili önemli duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada AÖL sınav itirazlarının sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yapılacağı belirtildi. AÖL sınavları geçen dönem olduğu gibi online olarak düzenlenmişti. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuç tarihi ile ilgili bilgiler.
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AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı açık lise ikinci dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 25-29 Mart tarihleri arasında online gerçekleşen sınav sonrası, ikinci dönem sınav sonuçları için sabırsızlanan öğrenciler MEB'in yapacağı açıklamaya yoğunlaştı. Sınav sonucu değerlendirme işlemi sonrası AÖL 2. Dönem sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden erişime açılacak. Sonuçların 1 yada 2 hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.
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AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
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SINAV İTİRAZLARI İÇİN AÇIKLAMA
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
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Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
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Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.