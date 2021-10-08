AÖL sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Eğitim-öğretim döneminin bu yıl yüz yüze yapılması nedeniyle AÖL sınavlarının da yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor.