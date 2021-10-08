AÖL (Açıköğretim Liesi) kayıt yenileme süreci devam ederken sınav takvimine yönelik araştırmalar da hız kazandı. AÖL 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi 15 Ekim’e kadar devam edece, ilk dönem sınavları ise aralık ayında gerçekleşecek. Peki, AÖL sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Eğitim-öğretim döneminin bu yıl yüz yüze yapılması nedeniyle AÖL sınavlarının da yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
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AÖL KAYIT TARİHİ UZATILDI
AÖL kayıt tarihi uzatıldı. Erteleme duyurusunda, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.