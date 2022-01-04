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Gündem
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 12:16 | 

AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler MEB tarafından belirtilen tarihlerde sınavlarına giriyorlar. Yayımlanan takvime göre AÖL 2022 2. Dönem sınavları mart ayında düzenlenecek. Peki, AÖL sınavları online mı olacak?

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AÖL sınavlarının ne zaman olacağı ile ilgili açıklama yapıldı. MEB tarafından yapılan açıklamada sınavlar ile ilgili yeni sistem de duyuruldu. Buna göre AÖL sınavları mart ayında e-Sınav olarak yapılacak. İşte AÖL e-Sınav hakkında bilgiler
2AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

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Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)’ denildi.
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