AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavlarının ne zaman olacağı ile ilgili açıklama yapıldı. MEB tarafından yapılan açıklamada sınavlar ile ilgili yeni sistem de duyuruldu. Buna göre AÖL sınavları mart ayında e-Sınav olarak yapılacak. İşte AÖL e-Sınav hakkında bilgiler