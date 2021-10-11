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Haber Giriş: 11 Ekim 2021 - 12:30 | 

AÖL sınavları online mı olacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavları her dönem belirli tarihlerde yapılıyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler bu sınavlara giriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Ekim’de sona erecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte merak edilenler

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AÖL sınav tarihleri, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de merak edilen konulardan biri oldu. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Yayımlanan takvime göre AÖL sınavları 4-5 Aralık’ta yapılacak.

2AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

3KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ UZATILDI

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ UZATILDI

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

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