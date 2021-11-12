AÖL sÄ±navlarÄ± online mÄ±? AÖL sÄ±navlarÄ± ne zaman?
AÃ–L sÄ±navlarÄ± online mÄ± sorusu ile araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rÃ¼yor. MEB sÄ±navlarÄ±na yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalar hÄ±z kazandÄ±. AÃ§Ä±k lise sÄ±navÄ± olarak da bilinen AÃ–L sÄ±navlarÄ±nÄ±n 1. dÃ¶nemi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren adaylar ÅŸimdi ise sÄ±nav takvimine odaklandÄ±. Ä°ÅŸte, AÃ§Ä±k Lise'de 1. dÃ¶nem sÄ±nav tarihleri ve sÄ±navlar online mÄ± sorusuna yÃ¶nelik bazÄ± cevaplar
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1
AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ± ile AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi'nde sÃ¼reÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek. AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±nÄ±n tarih bilgisi, sÄ±nava girmeye hazÄ±rlanan binlerce kiÅŸinin gÃ¼ndemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ± ne zaman, hangi gÃ¼n, online mÄ± yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, bazÄ± detaylar
2
AÃ‡IK LÄ°SE 1. DÃ–NEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu, AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi, AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ä°mam Hatip Lisesi ve Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi- I. DÃ¶nem SÄ±navÄ± 4 AralÄ±k ve 5 AralÄ±k tarihlerinde yapÄ±lacak.Â
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AÃ‡IK LÄ°SE SINAVLARI (AÃ–L) ONLÄ°NE MI OLACAK?
Pandemi koÅŸullarÄ±nÄ±n, aÅŸÄ±lama oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dolayÄ±sÄ±yla hafiflemesi ve okullarÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime aÃ§Ä±lma kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem iÃ§erisinde sÄ±navlarÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze gerÃ§ekleÅŸme beklentisi bulunuyor.Â Ancak nihai karar, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile netlik kazanacak.