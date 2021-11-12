AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ± ile AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi'nde sÃ¼reÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek. AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±nÄ±n tarih bilgisi, sÄ±nava girmeye hazÄ±rlanan binlerce kiÅŸinin gÃ¼ndemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ± ne zaman, hangi gÃ¼n, online mÄ± yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, bazÄ± detaylar