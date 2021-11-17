AÖL sınavları online mı? Açık lise sınav girişleri için online detayı

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavları için resmi açıklamalar geldi. AÖL 1. Dönem sınavlarının bu yıl 4 Aralık ila 10 Aralık arasında yapılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sürecine dair bazı detayları da duyurdu. Peki, AÖL sınavları online mı yapılacak? İşte, o detaylar