AÖL sınavları online mı? Açık lise sınav girişleri için online detayı
AÖL sınavları online mı sorusu için öğrencilerin internet üzerinden araştırması sürüyor. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı Açıköğretim Lisesi sınavı, bu yıl 1. Dönemi ile Aralık ayının ilk haftası gerçekleşecek. AÖL sınavları için ders seçimi değişiklikleri 17-30 Kasım tarih aralığında gerçekleşecek. Cezaevinde bulunan AÖL öğrencileri için ise süreç farklı ilerleyecek. Peki, Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları online mı yapılacak? İşte, o detaylar
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AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavları için resmi açıklamalar geldi. AÖL 1. Dönem sınavlarının bu yıl 4 Aralık ila 10 Aralık arasında yapılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sürecine dair bazı detayları da duyurdu. Peki, AÖL sınavları online mı yapılacak? İşte, o detaylar
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AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
AÖL sınavları bu yıl online olarak gerçekleşecek. Adaylar, 4 Aralık 09.30 ila 10 Aralık 23.59 tarihleri arasında sınavlara katılım gösterecek. Ancak cezaevinde bulunan mahkumlar için süreç şu şekilde ilerleyecek;
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Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecek
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Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)