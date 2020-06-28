AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB açık lise sınav tarihleri belli oldu!
Lise eğitimini MEB'in açık lisesinde alan binlerce öğrenci, normal şartlarda nisan ayında yapılması planlanan AÖL 2. dönem sınavlarının yeni tarihini sorguluyor. AÖL sınavları için tarih araştırması yapan öğrenciler için haber MEB'den gelmişti. Bakanlık 2. dönem sınav tarihlerini açıklamıştı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Açık lise sınavları için son hazırlıklarını yapan binlerce öğrenci, temmuz ayına kısa bir süre kala araştırmalarına yoğunluk verdi. İşte, AÖL sınav takvimi...
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Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.