AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır? İşte açık lise sınav tarihleri
AÖL sınav tarihleri için geri sayım devam ederken, öğrenciler de hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021 yılı Açık Öğretim Lisesi uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınav tarihleri netleşti. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı bu sene aralık ayında gerçekleşecek. Yüz yüze ya da uzaktan yapılıp yapılmayacağı belirlenmeyen söz konusu sınav öncesi, sınav giriş yerleri erişime açılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 açık lise sınav tarihleri ve konuyla ilgili detaylı bilgiler.
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AÖL sınavları ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 20 Ekim tarihinde açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının arından gözler sınav takvimine çevrildi. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 1. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi internet sitesindeki takvime göre 4-5 Aralık tarihlerinde organize edilecek. Sınav giriş belgeleri ise 1 Aralık 2021 Çarşamba günü yayımlanacak.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.
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KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUYOR?
Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.