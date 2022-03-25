AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri her dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler bu tarihlerde sınavlara giriyorlar. AÖL 2. dönem sınavları mart ayında yapıldı. MEB tarafından yayımlanan takvimde 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarih bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.
2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklandı. Sorgulama işlemi ‘http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx’ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.