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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri

#AÖL#Aöl Sınav Tarihleri#Açık Öğretim Lisesi

AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 3. Dönem sınavlarına çevrildi. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları mart ayında tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Öğrenciler bir süre eğitim gördükten sonra dönemin son sınavlarına girecekler. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

1/3AÖL sınavları ne zaman yapılacak AÖL 3. dönem sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri her dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler bu tarihlerde sınavlara giriyorlar. AÖL 2. dönem sınavları mart ayında yapıldı. MEB tarafından yayımlanan takvimde 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarih bildirildi.

2/3AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.

2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.

3/3AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklandı. Sorgulama işlemi ‘http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx’ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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#AÖL#Aöl Sınav Tarihleri#Açık Öğretim Lisesi