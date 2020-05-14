AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman?

Her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki 2. dönem sınavları ertelendi. AÖL sınav tarihleri araştırılırken bir yandan da 3. dönem kayıtları merak konusu oldu. İşte, AÖL sınavının tarihi ve açık lise kayıtları hakkında ayrıntılar...