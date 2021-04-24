AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.



AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.