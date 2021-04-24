AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav takvimi
AÖL sınav tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021 AÖL 3. dönem sınavlarına hazırlanan binlerce öğrenci, MEB takviminde yayınlanan sınav tarihlerine göre sınavlara katılım sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 açık lise sınav takvimine göre, AÖL sınavları temmuz ayında gerçekleşecek. Kayıt işlemleri de MEB'in internet sitesinden tamamlanacak. Açık lise sınavlarının 2. sınavlarda olduğu gibi online katılım ile gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar.
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2021 AÖL sınavlarının tarihi, lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 2. dönem sınavlarının geride kalmasının ardından, binlerce öğrencinin gözü, AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. MEB'in daha önce yayınladığı takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Sınav tarihleri pandemi nedeni ile değişkenlik gösterebilir.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,
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c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin
3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
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d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)