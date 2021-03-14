AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları için MEB'den açıklama
AÖL sınav tarihleri, binlerce öğrencinin yoğunlaştığı konulardan oldu. İlk dönem AÖL sınavlarının geride kalmasının ardından, istedikleri başarıyı yakalamayan öğrenciler, ikinci dönem sınavlarına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen söz konusu sınavlar ilgili Açık Öğretim Lisesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının kayıt yenileme işlemlerinin otomatik yapılacağı bildirildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2021 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavlarının tarihleri.
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Açık Öğretim Lisesi sınavlarının tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. 2. dönem sınavları için beklenti içine giren binlerce öğrenci MEB'in açıklamasına odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk söz konusu sınavların tarihini daha önce duyurmuştu. Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi ilk dönem sınavlarında olduğu gibi 2. Dönem AÖL sınavlarına da online katılım sağlayacak.
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AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
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"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
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İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AÖL internet sitesi üzerinden ikinci dönem sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.