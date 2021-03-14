AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları için MEB'den açıklama

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. 2. dönem sınavları için beklenti içine giren binlerce öğrenci MEB'in açıklamasına odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk söz konusu sınavların tarihini daha önce duyurmuştu. Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi ilk dönem sınavlarında olduğu gibi 2. Dönem AÖL sınavlarına da online katılım sağlayacak.