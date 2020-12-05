AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den 2020 Açık öğretim 1. dönem sınavları için yeni açıklama
AÖL sınavları ile ilgili son dakika açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni önlemlerin arından bakanlıktan yapılan açıklamada Açık öğretim sınavlarının ertelendiği bildirildi. Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilerleyen tarihlerde gerçekleşecek. Söz konusu duyurunun ardından 2020 AÖF 1. dönem sınav tarihlerine gözler çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖF ilk dönem sınavlarıyla ilgili ayrıntılar.
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2020 AÖF sınav takviminde değişikliğe gidildi. Normalde 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları pandemi dolayısıyla ertelendi. Binlerde AÖL öğrencisinin katılacağı söz konusu sınavların yeni tarihi ise henüz açıklanmadı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, ÖSYM de aralık ayında yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurmuştu. İşte, ayrıntılar.
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AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
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"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
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ÖSYM'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.