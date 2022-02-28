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AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 2.dönem sınavları online mı gerçekleşecek? İşte AÖL sınav takvimi

#AÖL#AÖL Sınavları#AÖL Takvim

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yayınladığı takvimle bu yıl içerisinde gerçekleşecek sınavların tarih bilgisini paylaşmıştı. 2021-2022 Eğitim yılının 1. Dönem sınavları ardından gözler AÖL 2. dönem sınavları ve bu sınavların nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 2.dönem sınavları online mı gerçekleşecek? İşte AÖL sınav takvimi

1/4AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 2.dönem sınavları online mı gerçekleşecek İşte AÖL sınav takvimi

Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları için mart ayı işaret edilmişti. Yayınlanan takvime göre, Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanacak.

2/4AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 2.dönem sınavları online mı gerçekleşecek İşte AÖL sınav takvimi

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. dönem sınavları için onlinesınav sistemi 01.03.2022 (saat 09.30’dan) - 10.03.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.

3/4SINAVIN UYGULANMASI

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birinekatılabileceklerdir.

Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınavkapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

4/4AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 2.dönem sınavları online mı gerçekleşecek İşte AÖL sınav takvimi

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.süre uygulanacaktır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler veatanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet veİlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

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#AÖL#AÖL Sınavları#AÖL Takvim