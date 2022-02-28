AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 2.dönem sınavları online mı gerçekleşecek? İşte AÖL sınav takvimi

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.süre uygulanacaktır.



Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler veatanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.



Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet veİlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.