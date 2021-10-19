AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
AÖL sınavlarına kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar girebiliyorlar. Kayıt yenileme ve kayıt işlemleri bu yıl 20 Ekim'de sona erecek. Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler dönem sınavlarına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde girecekler. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
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AÖL sınav tarihleri 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de yoğu ilgi gören konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı duyuruldu. AÖL sınavları ise aralık ayında yapılacak.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
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2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.