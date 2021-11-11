AÖL sınavları ne zaman, online mı? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
AÖL sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. MEB tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri açıklandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
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AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleşecek. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden erişime açılacak. Sınavlar aralık ayında yapılacak.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
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2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden erişime açılacak.